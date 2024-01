While India's Oil Imports From Russia Decline; China Becomes Top Destination For Russian Oil

Updated: 24 Jan 2024, 06:03 PM IST

While India's Oil Imports From Russia Decline; China Becomes Top Destination For Russian Oil #india #china #russia #oilimport #petrol #diesel #crudeoil #ukraine #israel #saudiarabia #narendramodi #putin #xijinping #mbs #oil #europe #venezuela #usa