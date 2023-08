Who Pays For Freebies Promised In Elections? You. Detangle With MINT Explains In 1 Minute

Updated: 16 Aug 2023, 06:43 PM IST

Who Pays For 'Freebies' During Elections? You. Detangle With MINT Explains In 1 Minute #freebies #freeelectricity #freerashan #mint #2024 #2024elections #loksabha #narendramodi #arvindkejriwal #punjab #farmers #mamta