Why India’s Bold Brazil Move After Pax Silica Is Turning Heads Globally | Explained

India Joins Pax Silica & Signs Brazil Rare Earth Pact—Securing AI & Green Future! On Feb 20, 2026, India enters US-led Pax Silica alliance to safeguard AI/semiconductor supply chains. A day later, New Delhi inks strategic deal with Brazil (world’s #2 rare earth reserves, 21M tonnes). Focus: exploration, processing tech transfer, R&D & investment. Builds on India’s 6.9M tonnes reserves (#3 globally) & “strategic resilience” push—reducing China’s 90% processing dominance. Boosts EV motors, wind turbines, solar & semiconductors.