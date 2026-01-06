Why The UK Is BANNING Junk Food Ads Before 9 PM on Daytime TV | Explained
UK Bans Junk Food Ads Before 9 PM—World-Leading Obesity Fight! No TV promotions for high-fat/salt/sugar (HFSS) foods like burgers, cereals, fizzy drinks pre-watershed; total online paid ad ban. Govt: Removes 7.2B calories/year from kids' diets, cuts 20K obese children, saves £2B long-term. Health Minister Ashley Dalton: Prevention over punishment. Expands sugar tax, blocks fast-food near schools. Critics: Overreach? Brands pivot to healthier options.